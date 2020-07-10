Луганск, , 10:37 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) случаев заражения коронавирусом увеличилось до 555. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе минздрава ЛНР.

«Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 10 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев (коронавирусной) инфекции … на территории Луганской Народной Республики — 555», — говорится в сообщении.

При этом накануне, 9 июля, сообщалось о 551 заразившемся SARS-CoV-2, таким образом, за сутки в республике было выявлено четыре новых случая заражения.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ЛНР да данный момент по-прежнему составляет 13 пациентов при 479 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что движение автотранспортных средств в Узбекистане ограничили из-за осложнения эпидемиологической ситуации.