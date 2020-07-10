Нальчик, , 10:32 — REGNUM Спасатели Кабардино-Балкарии завершили поисково-спасательные работы в ущелье Адыл-Су, где получил травмы при восхождении альпинист из Москвы. Пострадавшего обнаружили к ночи, 9 июля, и доставили на поляну Азау, где передали врачам, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Внизу 46-летнему москвичу оказали помощь и транспортировали на скорой помощи в больницу города Тырныауза. Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля турист получил травму головы на высоте 3700 метров в ущелье Адыр-Су в Кабардино-Балкарии. Отряд спасателей с количестве девяти человек вышел на его поиски.

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