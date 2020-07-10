Москва, , 10:32 — REGNUM Даже если изменить формат проведения школьных линеек или отменить их вовсе, это не помешает школьникам общаться между собой, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что линейки в День знаний пройдут в «другом формате».

«Мне как учителю не настолько важны линейки, чтобы из-за этого особенно дискутировать. Тем более это решает каждая школа. В прошлом году 1 сентября в Москве тоже было рекомендовано не проводить линейки. Но тем не менее те школы, которые захотели их провести, они провели линейки. Те школы, которые хотели их провести как-то по-другому, провели по-другому, — сказал Луховицкий. — Обычно на линейках дети занимаются тем, что общаются между собой. Я думаю, что они смогут пообщаться, даже если не будут официально стоять строем. Для меня очевидно, что дети в школах общаются. И учителя с детьми общаются. Поэтому я не понимаю, почему не нужно проводить именно линейку. Может быть, я неисправимый оптимист, но я не думаю, что 1 сентября возникнет какая-то чрезвычайная эпидемиологическая ситуация».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Кравцова, в 2020 году Министерство просвещения приняло решение провести торжественную линейку по случаю 1 сентября не в традиционном формате, а в несколько изменённом.

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