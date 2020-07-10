Москва, , 10:29 — REGNUM В России почти каждый третий владелец банковской карты (31%) сталкивался с попытками мошенничества, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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В основном мошенники пытались узнать у граждан данные карты или добиться перевода денег на подставные счета. Понесли финансовые потери в результате мошеннических действий 4% опрошенных.

Почти половина респондентов (43%) заинтересованы в получении новых знаний в сфере финансов. Самая востребованная тема — способы защиты от мошенничества.

Исследование проводилось в мае 2020 года. Приняли участие 85 тыс. респондентов, в каждом регионе России опрошено 1000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России периодически выявляют новые случаи кражи денег с банковских карт.

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