Тирана, , 10:37 — REGNUM 9 июля был опубликован отчет Управления ООН по наркотикам и преступности. Согласно отчету, Албания находится на третьем месте в мире по потреблению кокаина, уступая лишь США и Великобритании. Уровень потребления кокаина в этой маленькой стране сравним с аналогичными показателями в Австралии и Канаде.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего два года назад страна была на первом месте по этому показателю. Согласно отчету, среди граждан Албании в возрасте от 15 до 64 лет минимум 2,5% хотя бы раз в жизни пробовали кокаин. В Великобритании эти данные составляют 2,92%, а в США — 2,6%.

Показатели для марихуаны выше, однако в мировом масштабе не столь значительны: в среднем 5,4% граждан в возрасте от 15 до 64 лет хотя бы раз употребляли это вещество. Наибольшую популярность в регионе марихуана получила в Северной Македонии, где 6,6% населения в возрасте от 15 до 64 лет хотя бы раз употребляли этот наркотик. В мире рекорд принадлежит Израилю — где употребляли 27% населения в возрасте от 15 до 64. Второе место у США с 19,4%. В Европе лидируют Франция, Италия и Испания с показателями 10−11%.

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