Вашингтон, , 10:20 — REGNUM В Соединенных Штатах завершился процесс по делу гражданина РФ Евгения Никулина, который обвиняется в ряде киберпреступлений. Об этом говорится в протоколе судебного заседания за 9 июля.

Так, судья Уильям Элсап начал зачитывать инструкции для присяжных, которые и вынесут окончательный вердикт. Сколько именно времени понадобится присяжным для вынесения вердикта, неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году гражданин России Евгений Никулин был задержан в столице Чехии по запросу спецслужб США. Соединённые Штаты обвинили его в незаконном доступе к данным соцсети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Американской стороне Никулина выдали в марте 2018 года. Ожидалось, что судебный процесс над гражданином РФ начнётся в январе 2019 года.

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