Москва, , 10:26 — REGNUM Работа интернета и мобильной связи происходит с перебоями у пользователей компании «Мегафон» и его дочерней Yota. Жалобы абоненты оставляют 10 июля на портале Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В первой половине дня было зафиксировано более 4,5 тыс. сообщений о неполадках c «Мегафоном» и более 3,9 тыс. жалоб на Yota. Чаще всего они приходили из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Иваново, Калининграда, Твери и других городов.

При этом 52% пользователей «Мегафона» пожаловались на проблемы с мобильным интернетом, 40% отметили неполадки с мобильной связью, 7% заявили, что сбой наблюдается во всех сервисах.

Ранее сбои у «Мегафона» были зафиксированы 8 июня, у Yota — 22 июня.