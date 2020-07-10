Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Около часа понадобилось оператору «Мегафон», чтобы вернуть к нормальной работе мобильный интернет своим пользователям на Северо-Западе РФ.

Напомним, абоненты «Мегафон» начали массово жаловаться на отсутствие подключения к мобильному интернету около 09:15 мск 10 июля. Пользователи сети указывали, что часть мобильных устройств показывала наличие сети 3G, однако в реальности подключения к мобильному интернету не было.

Постепенное возвращение мобильного интернета пользователям началось ближе к 10 часам.

«Сегодня утром у ряда абонентов в северо-западном регионе наблюдались кратковременные сложности с голосовой связью и передачей данных. Проблема была оперативно устранена, сервисы компании восстановлены», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе оператора.

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