Москва, , 10:15 — REGNUM В России выросло количество желающих жить в частных домах, а не в квартирах. На сегодняшний день об этом заявили 39% участников опроса, проведённого ДОМ. РФ и Всероссийскием центром изучения общественного мнения.

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Исследование проводилось в июне в 150 населённых пунктах. Участие в нём приняли 1,6 тыс. человек, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса.

Оказалось, что 17% граждан РФ считают квартиры менее предпочтительным видом жилья. Эксперты объясняют такие результаты влиянием недавних карантинных мер и длительной самоизоляции, которые были введены в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По мнению девелоперов, изменение предпочтений жителей страны в пользу частных домов — это временный эффект. Большинство всё-таки предпочитает проживать в крупных городах.

«Во время пандемии спрос на покупку загородной недвижимости действительно подскочил. Однако сейчас нет ясного понимания, будет ли его повышение носить устойчивый характер», — прокомментировал директор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования JLL, за первое полугодие 2020 года на российском рынке на фоне пандемии коронавируса объем инвестиций в недвижимость упал на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Сделок с недвижимостью было заключено на $491 млн, что является минимальным за 12 лет значением. В октябре—декабре 2008 года объем инвестиций составил $409 млн.

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