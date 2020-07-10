Петропавловск-Камчатский, , 10:13 — REGNUM В Амурской области 10 июля более двух тысяч выпускников сдали ЕГЭ по профильной математике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Экзамен проходил в 57 специально оборудованных пунктах. ЕГЭ провели в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, с соблюдением требований безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Следующий ЕГЭ состоится 13 июля — по физике и истории.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае в ЕГЭ по профильной математике 10 июля приняли участие 878 человек, это 55% от общего количества выпускников этого года.