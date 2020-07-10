Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM В Петербурге наращивают объемы тестирования на коронавирус. Об этом сообщает 10 июля городской оперативный штаб. Так, за последние сутки в городе обследовали 19 586 человек.

Днем ранее сообщалось о 17 801 обследованном на наличие инфекции.

Под медицинским наблюдением находится 1416 человек, из них 196 — в обсерваторе, 688 — на самоизоляции.

В справочную службу поступило 398 вызовов, связанных с коронавирусом. Еще 120 человек позвонили в экстренную службу по номеру 112, при этом 58 обращений пришлось перенаправить в скорую помощь, а 10 — в полицию.

Напомним, накануне комитет ЗАГС обнародовал данные по смертности за июнь 2020 года. Оказалось, что по сравнению с июнем 2019 года она выросла на 55%.