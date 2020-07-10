Москва, , 10:10 — REGNUM Свыше 278 тысяч граждан в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 10 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 09.07.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 278 410 человек, — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 22 388 195, 308 тысяч из которых были проведены за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что российским рестораторам следует лучше следить за соблюдением санитарных требований в связи с распространением коронавируса.