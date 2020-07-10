Кабул, , 10:01 — REGNUM Положительный результат теста на коронавирус был получен у 28 военных Грузии, которые участвуют в операции НАТО «Решительная поддержка», проходящей на территории Афганистана. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба грузинского минобороны.

«В результате тестирования коронавирус выявлен у 28 военнослужащих оборонных сил Грузии из контингента, находящегося в Афганистане по ротации в операции НАТО «Решительная поддержка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем уточняется, что все заразившиеся SARS-CoV-2 военнослужащие были отправлены в Грузию на несколько недель раньше, чем это было предусмотрено установленными ротацией сроками, спецрейсом на борту самолета ВВС Германии.

Кроме этого, отмечается, что состояние всех заразившихся коронавирусом военнослужащих оценивается как удовлетворительное и что источник их заражения связан с персоналом из числа местного афганского населения.

При этом отмечается, что все зараженные военные Грузии были сразу перемещены в специальные изолированные места, что снизило риск заражения остальных военных до минимального.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 9 июля сообщили, что за сутки в результате обследования 401 образца в крае было выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусом.