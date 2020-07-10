Москва, , 09:51 — REGNUM В Москве возобновит работу парк «Остров мечты», сообщили 10 июля в пресс-службе парка.

«18 июля 2020 года мы открываем свои двери после профилактического закрытия и рады видеть вас вновь», — говорится в информации.

Билеты в тематический парк уже появились в продаже.

Отмечается, что после открытия посетителям станет доступна территория ландшафтного парка, площадь которого составляет 44 гектара. Кроме тенистых аллей, посетителей ожидают спортивные и детские площадки, а также шезлонги у воды.