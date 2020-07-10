Красноярск, , 09:50 — REGNUM Жителей Красноярска предупредили о непогоде.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС, 10 июля и ночью 11 июля в центральных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди.

Также прогнозируются грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра до 20−25 м/с.

Горожанам рекомендуют соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля непогода ожидается также в Омской области.

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