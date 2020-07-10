Хабаровск, 10 июля 2020, 09:49 — REGNUM Ходатайство следственных органов об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поступило в Басманный суд Москвы, сообщает 10 июля ТАСС.
Следствие просит избрать в отношении Фургала меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 сентября 2020 года. Губернатор задержан правоохранителями 9 июля и доставлен в Москву.
Напомним, 9 июля во время допроса Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации убийства и покушении на убийство. Против губернатора дали показания другие фигуранты дела.
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