Горно-Алтайск, , 09:47 — REGNUM В Республике Алтай днём 10 и ночью 11 июля ожидается гроза. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, местами пройдут сильные и очень сильные дожди, возможен также град.

При грозе синоптики прогнозируют также шквалистое усиление ветра до 20−25 метров в секунду. Водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах. В связи с этим спасатели призвали местных жителей быть осторожными.

«Если вы оказались на улице, тем более с ребёнком, как можно скорее укройтесь в близстоящем капитальном строении — забегите в подъезд жилого дома, в магазин, административное здание. Эти 15−20 минут лучше переждать дождь в безопасном месте, это поможет спасти вам здоровье, а иногда и жизнь», — отметили в управлении.

Если гроза и ветер застали граждан за пределами поселений, то им рекомендовано укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу.

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