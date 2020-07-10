Москва, , 09:49 — REGNUM На сегодняшний число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 22,3 млн. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Также сообщается, что 308 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаётся 278,4 тысячи человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа ещё 1007 жителей столицы России вылечились от COVID-19, в результате чего их общее число превысило 163 тыс.