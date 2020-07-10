Петропавловск-Камчатский, , 09:45 — REGNUM В Камчатском крае в ЕГЭ по профильной математике 10 июля приняли участие 878 человек, это 55% от общего количества выпускников этого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В крае для проведения ЕГЭ по профильной математике оборудовали 28 пунктов. При проведении экзамена соблюдались все рекомендации Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции. На входе участникам экзамена измеряли температуру, при рассадке в классах соблюдался дистанционный режим.

Результаты ЕГЭ по профильной математике станут известны до 24 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, утечек экзаменационных материалов Единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году не было, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.