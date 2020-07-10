Москва, , 09:43 — REGNUM Самыми распространенными вариантами встречи оказались знакомства через друзей и родственников (27%), на работе (18%), в вузе, на курсах или в школе (12%), приводит данные ИХ «Ромир».

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Также другими популярными местами для знакомств названы: улица, парк (9%), интернет/соцсети (8%), поездки/экскурсии/отдых (5%), ночные клубы и сервисы знакомств (по 4%).

Молодые люди до 25 лет чаще знакомятся на обучении (20%), а люди 25−34 лет — через интернет (20%), 35−44 года — на работе (26%), старше 56 лет — через родственников или знакомых (33%).

Опрос проведен в июне 2020 года. Опрошены 1500 граждан РФ 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (58%) верят в любовь с первого взгляда.

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