Приштина, , 09:46 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 9 июля сообщили, что за сутки в результате обследования 401 образца в крае было выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусом. Это наибольший показатель для Косово за всю историю наблюдений. 32 пациента были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 4307 случаев заражения коронавирусом. 94 человека умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19, из них восемь — за последние сутки. 2095 пациентов уже здоровы. Лечение проходит 2118 человек.

Несмотря на скромные масштабы тестирования, число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово за последние несколько дней увеличилось в полтора раза и превысило даже показатели соседней Северной Македонии, где ежедневно обследование проходят почти полторы тысячи человек. Очевидной причиной такого развития ситуации является отмена основных ограничений властями и игнорирование остальных гражданами, что не удивительно, поскольку согласно последнему опросу агентства Pyper, 30% граждан Косово не верят в то, что коронавирус представляет собой угрозу.

В настоящий момент власти Косово возвращаются к строгим мерам. Это в первую очередь ужесточение контроля за соблюдением социальной дистанции и введение комендантского часа.

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