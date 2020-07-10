Москва, , 09:42 — REGNUM Власти Чеченской Республики не причастны к убийству гражданина РФ, выехавшего из Чечни в Австрию с целью получения гражданства это страны. Все обвинения в адрес Чечни являются надуманными и отвлекающими следствие. Такое мнение высказала 9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы самым решительным образом отводим эти инсинуации и считаем подобные спекуляции неуместными и мешающими объективному расследованию», — цитирует Захарову ТАСС.

По её словам, в настоящее время посольство России в Австрии «активно взаимодействует с компетентными структурами».

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в Австрии был убит гражданин РФ Мамихан Умаров. Были задержаны подозреваемый в совершении преступления, а потом еще и мужчина, проходящий сначала по делу свидетелем. Все трое являлись, по предварительынм данным выходцами из Чечни.

Убитый, по данным ряда СМИ, вел видеоблог на YouTube под названием «Анзор из Вены», в котором критиковал власти Чечни.

Глава республики Рамзан Кадыров, комментируя данное событие, заявил, что западная информационная машина вновь раскрутила версию причастности к убийству властей Чечни, не имея официальных заявлений следственных органов. Сам же убитый является жертвой спецслужб, работающих против России и против Кадырова, в частности, отметил чеченский лидер.

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