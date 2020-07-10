Иркутск, , 09:39 — REGNUM В Иркутской области завершили капитальный ремонт в 1,18 тыс. жилых домов, пострадавших от наводнения в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам исполняющего обязанности министра строительства и дорожного хозяйства Приангарья Светланы Свиркиной, работы продолжаются ещё в 1,21 тыс. домов.

«44% домов и квартир уже приведено в нормативное состояние, работы приняты, собственники отчитались о потраченных средствах. Владельцы 45% получили авансы на проведение работ. С владельцами 11% жилых помещений активно взаимодействуют специалисты службы заказчика», — отметила она.

Владельцам 2,4 тыс. пострадавших домов вручили документы на соцвыплаты на проведение капитального ремонта. Всего на эти цели направлено 714,6 млн рублей. Как отмечается, сумма рассчитана в пропорции 6 тыс. рублей за квадратный метр жилья. Граждане могут провести ремонт самостоятельно, либо нанять специалистов. При этом они должны по итогам отчитаться за потраченные деньги.

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