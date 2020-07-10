Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM Пользователи сотового оператора «Мегафон» в Санкт-Петербурге жалуются на массовую проблему — мобильные устройства не подключаются к мобильному интернету, кроме того, пользователи не могут связаться с оператором кол-центра.

Проблема в работе мобильного интернета «Мегафон» была обнаружена утром 10 июля. Как сообщают пользователи оператора, до горячей линии также дозвониться не удается.

«Там отвечают «по техническим причинам работа контактного центра приостановлена», — написал пользователь Алексей У. в официальной группе оператора в одной из социальных сетей.

Отметим, 8 июля компания «Мегафон» сообщила об увеличении диапазона LTE 800 на 50%, благодаря чему сеть будет реже перегружаться, особенно в областях. Кроме того, компания провела более 1000 работ, чтобы расширить сеть передачи данных и улучшить скорость соединения.

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