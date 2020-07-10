Оренбург, , 09:39 — REGNUM В Оренбургской области 10 июля ЕГЭ по профильной математике сдают 4847 человек. Организована работа 60 пунктов проведения госэкзамена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минобре.

В Оренбурге ЕГЭ по профильной математике сдают 1648 человек, в Орске — 590. В Бузулуке работает один пункт, экзамен сдается на дому.

Результаты экзамена станут известны не позднее 24 июля.

Напомним, 6−7 июля в регионе 7321 человек сдавали госэкзамен по русскому языку. Он прошел без технологических сбоев. Двух выпускников удалили с экзамена из-за обнаруженных шпаргалок.

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