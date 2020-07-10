Челябинск, , 09:38 — REGNUM Бывший челябинский вице-губернатор Николай Сандаков освобождён условно-досрочно. Такое решение 10 июля принял Ленинский райсуд Оренбурга.

В ходе заседания было учтено его примерное поведение и ряд других факторов. В частности, экс-чиновник помогает благотворительным фондам.

Как сообщало ИА REGNUM, Сандаков был задержан в конце марта 2015 года. В октябре 2018-го его осудили на 5 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, но 14 октября 2019-го он добился замены наказания более мягким — принудительными работами.

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