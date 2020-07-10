Москва, , 09:39 — REGNUM За истекшие 24 часа ещё 1 007 жителей столицы России вылечились от COVID-19, в результате чего их общее число превысило 163 тыс. Об этом 10 июля рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1007 пациентов», — заявила она, добавив, что число выздоравливающих жителей Москвы продолжает расти.

Также заместитель мэра уточнила, что в результате этого общее число вылечившихся от нового за заболевания возросло до 163 093.

Кроме этого, Ракова уточнила, что всем выписанным, которым необходимо находиться под наблюдением врачей, даются соответственные рекомендации и что всем выздоровевшим предлагается стать донорами плазмы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве подведены итоги работы социальных работников в период самоизоляции из-за коронавируса, согласно которым за время карантина соцпомощники выполнили все заявки москвичей.