Ханты-Мансийск, 10 июля 2020, 09:34 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Сургутский район — 43 положительных теста; Сургут — 40; Ханты-Мансийск — 35; Нефтеюганск — 34; Нижневартовск — 31; Когалым — 21.
Всего с начала пандемии в ХМАО на 10 июля зарегистрировано 11 669 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них излечились 6398 человек, скончались 85 пациентов.
Коэффициент распространения инфекции в регионе на 10 июля составляет 0,98.