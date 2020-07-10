Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM В Свердловской области потратят средства на дополнительное благоустройство дворов в 12 муниципалитетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Областное правительство выделит 85,7 млн рублей на данные цели. Власти благоустроят новый двор в Каменске-Уральском, по два двора в Нижнем Тагиле и Волчанске, а также общественные территории в Бисерти, Богдановиче, Туре, Талице, Полевском, Верхнем Тагиле, Верхней Туре, Североуральске и Краснотурьинске.

Решение о выделении транша принято на заседании правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, также правительство решил выделить деньги на восстановление воинских захоронений в ряде муниципалитетов.

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