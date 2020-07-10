Ярославль, , 09:33 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области будет проводить внешний мониторинг летней оздоровительной кампании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Детский оздоровительный лагерь Уполномоченный по правам ребенка в ЯО

Летние лагеря в регионе могут работать с 6 июля при условии соблюдения ряда ограничений, касающихся мер безопасности. Детский омбудсмен проверяет, как соблюдаются требования.

«В рамках акции «Безопасное детство» уполномоченный по правам ребенка с сотрудниками аппарата начали внешний мониторинг данной компании. В ходе мониторинга объекты отдыха детей внутри периметра не посещаются. Исполнение требований Роспотребнадзора изучается путем наружного наблюдения прибытия лиц на территорию лагеря, опроса должностных лиц компании», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

Особое внимание уделяется исполнению требования о проживании в лагерях только детей из Ярославской области и обязательства персонала лагеря не покидать его территорию. Уже в первый день мониторинга выявлены несущественные нарушения этих норм. Детский омбудсмен рекомендовал администрации устраненить недостатки.

«Мониторинг будет продолжаться весь период летней оздоровительной компании. Им будет охвачено 100% мест массового отдыха детей на территории Ярославской области», — сказал Михаил Крупин.

В этом году в Ярославской области откроется 20 детских загородных оздоровительных лагерей.

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