Махачкала, , 09:43 — REGNUM Два лесных пожара удалось полностью ликвидировать в Дагестане. Тушение еще одного пожара продолжается, сообщили ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

Напомним, в Дагестане несколько последних дней ведется борьба с природными пожарами с привлечением вертолетов МЧС России. К середине вчерашнего дня под контролем спасателей находилась ликвидация трех очагов возгорания на общей площади 166 га.

По состоянию на 08:00 10 июля лесные пожары в махачкалинском поселке Тарки и селе Агачаул Карабудахкентского района полностью ликвидированы. В Казбековском районе пожар локализован, открытого горения нет.

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