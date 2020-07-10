Саратов, , 09:38 — REGNUM В Саратовской области по информации на 10 июля носителями коронавируса числятся 7417 человек, за сутки положительные тесты получили еще 92 пациента. Выздоровели с начала пандемии 4116 пациентов, за сутки — 72 человека. С момента наблюдения скончались 47 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 34 человек, в 57 случаях — заражение из неустановленных источников, один случай — завозной.

Опять больше всего зараженных среди лиц старше 60 лет — 39 человек, несовершеннолетних саратовцев — шестеро.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 200,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,4 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 15-ти районах Саратовской области, где отмечается снижение заболеваемости, медицинские учреждения перейдут на плановую работу.

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