Уфа, , 09:35 — REGNUM Директора школы осудили за поборы с учителей в Башкирии. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что с 2018 по 2020 годы 44-летняя обвиняемая директор Калтасинской школы №1 выписывала учителям стимулирующие выплаты. После этого она требовала возвращать ей часть стимулирующих за то, что она устанавливала каждому повышенные коэффициенты к ставке по окладу. 148 тысяч рублей, который она получила от учителей, обвиняемая потратила на свои нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями. Женщина признала свою вину и уже возместила причиненный ущерб.

В результате суд признал ее виновной и назначил ей штраф на сумму в 50 тысяч рублей.

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