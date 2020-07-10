Москва, , 09:22 — REGNUM В Москве за последние сутки выздоровели 1007 пациентов с коронавирусом. Об этом 10 июля сообщила вице-мэр города Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1007 пациентов», — сказала она.

По её словам, в столице продолжает расти число выздоровевших. Всего с начала распространения инфекции поправили здоровье 163 093 пациентов.

Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, московские власти предлагают сдать плазму крови, которая применяется в лечении пациентов.