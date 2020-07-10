Москва, 10 июля 2020, 09:22 — REGNUM Сегодня, 10 июля, президент РФ Владимир Путин направил поприветственную телеграмму участников и организаторов форума «Таврида» в Крыму, сообщается на сайте Кремля.
Читайте также: Форум «Таврида» стартует 10 июля с соблюдением всех мер безопасности
Президент отметил, что форум стал яркой творческой мастерской для одарённой, инициативной молодёжи, способной воплощать смелые идеи в реальные дела.
«Нынешний форум будет содействовать профессиональному становлению участников, Особо хочу отметить волонтёрскую деятельность в последние месяцы. Все ваши усилия неоценимы», — подчеркнул Путин и пожелал участникам удачи.
Как сообщало, форум «Таврида» будет проходить с учётом соблюдения всех необходимых мер безопасности.
Читайте также: Работа форума «Таврида 2020» начнётся с четырёх «онлайн-антишкол»