Москва, , 09:20 — REGNUM Жители Москвы для бюджетных поездок по России могут выбрать сразу несколько направлений. Так, среди самых недорогих городов — Тверь, Смоленск и Калуга. Билет туда обойдётся менее 500 рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Читайте также: Петербург объявили самым безопасным городом для туризма в России

В пределах одной тысячи рублей будут стоить поездки из российской столицы в популярные у туристов города Санкт-Петербург и Нижний Новгород, сообщает RT. За билет в Северную столицу путешественники заплатят от 585 рублей, в Нижний Новгород — 630 рублей. Поездка в Ярославль обойдётся в 650 рублей, в Кострому — 800 рублей.

Из Санкт-Петербурга вполне бюджетной будет поездка в Москву, Тверь, Псков, Ярославль и Кострому. Билеты туда будут стоить 600—1100 рублей.

Также по теме: Названы самые посещаемые туристами города России в 2019 году

Жителям столицы Краснодарского края дешевле всего будет съездить на электричке до Сочи. Поездка будет стоить 590 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, наиболее доступными для поездок по России в июле с учётом стоимости авиаперелётов и проживания стали Москва и Санкт-Петербург. В число бюджетных направлений включены также Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты назвали самые бюджетные направления для поездок по России