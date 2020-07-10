Иркутск, , 09:20 — REGNUM В Иркутской области продлили режим безопасного поведения в связи с угрозой коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в документ внесены изменения.

В частности, они касаются предприятий с вахтовым или сезонным методами работы. Теперь работников, переболевших ранее COVID-19 и «имеющих соответствующий иммунный статус» не будут изолировать.

«То есть, если на работу в Иркутскую область прибывает сотрудник, ранее уже перенесший болезнь, он не отправится на двухнедельную самоизоляцию, а приступит к обязанностям в обычном режиме — с соблюдением всех мер безопасности», — отметили в правительстве.

Для подтверждения своего иммунного статуса работник должен иметь подтверждающий документ.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе выявили 206 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии подтверждено почти 10 тыс. случаев.

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