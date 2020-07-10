Тбилиси, , 09:21 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили пять случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Информация об этом была размещена 10 июля на сайте Stopcov.ge.

Всего в стране зафиксировано 973 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Два человека, болевших COVID-19, за сутки были выписаны из медучреждений. Теперь их 846, или почти 87% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 15 пациентов. В карантине размещены 4851 человек, в стационаре — 231.

Как сообщало ИА REGNUM, Грузия уже начинает открывать границы для иностранцев. Гости из Германии, Франции, Эстонии, Латвии и Литвы смогут въезжать в страну свободно. Жителям еще 18 стран Евросоюза, желающим посетить Грузию, необходимо по приезду в течение двух недель пробыть в карантине за свой счет.

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