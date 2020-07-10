Пермь, , 09:16 — REGNUM В Пермский край поступило 20 новых автомобилей скорой помощи. Машины закуплены на средства резервного фонда правительства России в целях обеспечения готовности медицинских организаций к приему больных с новой коронавирусной инфекцией, сообщила на своей странице в Instagram министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова.

По ее словам, все поступившие машины — реанимобили и оснащены согласно требованиям Минздрва России, в частности, в комплектацию входят дефибриллятор и аппарат искусственной вентиляции лёгких.

«Я считаю, что использование новых оборудованных машин значительно улучшит качество оказания медицинских услуг и повысит комфорт для бригады и пациента», — сказала Мелехова.

Новые машины скорой помощи поступили в Пермь, Березники, Кунгур, Соликамск, Чусовой, Чайковский. Планируется, что 13 июля девять автомобилей передадут больницам Большесосновского, Верещагинского, Карагайского, Нытвенского, Оханского, Осинского районов, а также Коми-Пермяцкого округа.