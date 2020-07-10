Тюмень, , 09:16 — REGNUM Из Тюмени в Махачкалу вновь можно добраться на поезде №373/374. Отменённый ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции, данный поезд дальнего следования вернулся в расписание «Свердловских железных дорог», сообщает пресс-служба транспортной компании.

Отправление поезда из Тюмени будет производиться с периодичностью через день в 20:35 по местному времени (18:35 мск). Период курсирования — с 15 июля по 31 июля по нечётным числам, со 2 августа по 30 августа по чётным числам.

Поезд следует через Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Самару, Саратов, Астрахань. В составе предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть мужские/женские купе и услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

Отмечается, что ранее в расписание вернулся вернулся поезд №345/346 Нижневартовск — Адлер (через Тюмень, Екатеринбург), а также №108/107 Тюмень — Нижневартовск.

В пресс-службе «Свердловских железных дорог» напоминают, что в поездах дальнего следования вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо, в пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее четырёх раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, установленных под крышей вагона. Специальной дезинфекции подвергается и постельное бельё.

Пассажирам в пути не менее двух раз в сутки измеряется температура тела бесконтактными инфракрасными термометрами. Пассажиры могут приобрести у проводника маски и перчатки.