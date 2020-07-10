Махачкала, , 09:19 — REGNUM Следственные органы в Дагестане завершили расследование уголовного дела против генерального директора ОАО «Гергебильский консервный завод», обвиняемого в хищении государственных субсидий. Материалы для рассмотрения направлены в суд, сообщили ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, с 2009 по 2017 годы гендиректор завода с помощью поддельных документов получил от минсельхозпрода Дагестана субсидии на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности на общую сумму около 6,5 млн рублей. Эти деньги обвиняемый похитил и легализовал через подконтрольную организацию.

В 2016 году фигурант аналогичным образом пытался получить от минэкономразвития республики субсидии в размере 3 млн рублей на закупку технологического оборудования. Однако позже он испугался, что о его махинациях станет известно правоохранительным органам, и отозвал свою заявку на оказание заводу господдержки.

Кроме этого, в феврале 2018 года обвиняемый сфальсифицировал решение общего собрания акционеров об избрании его гендиректором Гергебильского консервного завода.

Фигурант обвиняется в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере, мошенничестве в крупном размере, покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ему также инкриминируется легализация (отмывание) денег, полученных преступным путем, и фальсификация решения общего собрания акционеров.