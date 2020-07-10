Томск, , 09:12 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в регионе до 1 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июля в региональной администрации.

По словам Жвачкина, решение принималось исходя из эпидситуации в Томской области.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Томске и в регионе в целом такова, что мы не можем снять режим ограничений и открыть полностью сферу услуг. Режим продлен до 1 августа», — подчеркнул глава области.

Действуют все данные ранее рекомендации по режиму ответственного поведения, массовые мероприятия запрещены до 1 августа.

Жвачкин отметил, что для победы над коронавирусом необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию, обязательный масочный режим в общественном транспорте и магазинах. Особенно осторожными нужно быть людям из группы риска, старше 65 лет:

«Для тех из них, кто работает, будет действовать автоматическое продление больничных листов при обращении работодателя в Фонд социального страхования».

По словам губернатора, если эпидобстановка будет стабильной, можно будет открыть летние веранды и автошколы, а затем спорткомплексы и фитнес-клубы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 9 июля коронавирус был выявлен у 2771 человека.

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