Пекин, , 09:11 — REGNUM За последние сутки на территории Китая было выявлено семь новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 июля сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также указывается, что в данное число входит четыре активных случая и ещё три носителя SARS-CoV-2 без симптомов, причем все новые активные случаи являются ввозными.

Таким образом общее число выявленных зараженных коронавирусом в стране на сегодняшний день стало составлять 83 585.

При этом суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Китае не изменилось за последние 24 часа и продолжает составлять 4 634 при 78 609 вылечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ЮАР за прошедшие сутки выявили более 10000 случаев заражения коронавирусом.