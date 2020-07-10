Екатеринбург, , 09:15 — REGNUM В Свердловской области появятся мемориальные знаки, свидетельствующие о наличии воинских захоронений, в шести муниципалитетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Правительство области выделит 1,3 млн рублей, чтобы восстановить воинские захоронения в ряде территорий. Деньги на появление новых мемориальных знаков появятся у Горноуральского ГО, Ирбита, Камышлова, Карпинска, Невьянска и Нижнего Тагила.

Решение принято на заседании правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбургу и Нижнему Тагилу присудили почётные звания «Город трудовой доблести».

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