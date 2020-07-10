Петропавловск-Камчатский, , 09:03 — REGNUM Власти Камчатского края приняли решение не открывать в этом году детские пришкольные лагеря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Не открывать пришкольные лагеря решили ради безопасности детей.

Запустить в работу организации отдыха и оздоровления детей, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, возможно на третьем этапе снятия ограничений, когда коэффициент распространения коронавирусной инфекции по региону составляет не более 0,5. На Камчатке этот коэффициент в настоящее время равен 0,8.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге отменили традиционные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. Причиной является коронавирусный режим