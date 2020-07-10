Ижевск, , 09:00 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 10 июля выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 1701 случая, сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

По его словам, наибольшее число новых случаев заражения выявлено в Ижевске — у 21 человека, в Завьяловском районе — семь человек, по четыре — в Можге и Балезинскм районе, трое — в Кизнерском районе, по двое — в Глазове и Кезском районе, по одному — в Воткинске, Сарапуле, Вавожском, Игринском, Сюмсинском и Увинском районах.

До настоящего момента выздоровели 1329 человек, за последние сутки выписаны 32 жителя республики. Таким образом, более 78,13% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 32 человека, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний месяц максимальное число случаев заражения, выявленных в Удмуртии за сутки, составляло 38. Указанное число новых носителей вируса было зарегистрировано по состоянию на 7 июля. То есть, сегодняшние 49 новых случаев стали максимальным показателем за последний месяц.