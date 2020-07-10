Кызыл, , 08:58 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за весь период с начала эпидемии подтверждено 5365 положительных результатов тестов.

Тем временем, за сутки выписали из больниц с выздоровлением 135 пациентов. Общее количество излечившихся от COVID-19 к настоящему моменту достигло 4293 человек или 80,1% от числа заражённых. Непосредственно от COVID-19 в республике скончались 32 человека.

«Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 0,6. Проведено 130 181 лабораторных исследований. С 3 июня направлено 54 361 смс-оповещений о результатах лабораторного тестирования», — отметили в минздраве.

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