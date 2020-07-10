Кейптаун, , 09:04 — REGNUM В настоящее время ЮАР занимает 14-е место в мире по числу зараженных коронавирусом, и официальные лица обеспокоены тем, что на сегодняшний день «коэффициент удвоения темпов распространения» вируса выше, чем во всех странах с большим числом случаев заражения. Об этом передает ВВС Africa

Власти ожидают резкого увеличения числа случаев заражения коронавирусом в стране, что и начинает происходить. За последние 24 часа было выявлено 192 случая с летальным исходом — это самый высокий на сегодняшний день уровень смертности от COVID-19 в ЮАР с момента начала пандемии. За минувшие сутки также было зарегистрировано более 10 000 новых случаев инфицирования.

По меньшей мере 3720 жителей ЮАР скончались от COVID-19. В настоящее время больше всего заразившихся приходится на Западно-Капскую провинцию, где зарегистрировано чуть более 72 000 случаев заражения. Однако провинция Гаутенг, экономический центр страны, должна стать новым эпицентром заражения в ближайшие несколько дней, считают эксперты.

Профессор Салим Абдул Карим, председатель министерского Консультативного комитета по COVID-19, сказал, что вирус распространялся быстрее всего в Гаутенге по двум причинам. Во-первых, в провинции самая высокая плотность населения в ЮАР. Во-вторых, в Гаутенге находится больше всего иностранных домашних работников.