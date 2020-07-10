Оренбург, , 08:57 — REGNUM В Оренбурге отменили традиционные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. Причиной является коронавирусный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В администрации отметили, что 11 июля оренбуржцы могут самостоятельно почтить память и возложить цветы к мемориалу в Зауральной роще. При этом число участников в группе не должно превышать десяти человек.

Стоит отметить, мемориал в Зауральной роще Оренбурга был открыт 11 июля 1993 года. Дважды в год (30 октября — в Международный день памяти жертв политических репрессий и каждую вторую субботу июля) на месте массовых расстрелов репрессированных граждан проходят митинги.

Напомним, в Оренбургской области с 18 марта действует режим повышенной готовности. Из-за коронавирусного режима под запрет попали массовые мероприятия. С середины июня в регионе наблюдается тенденция роста числа случаев заражения SARS-CoV-2.

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