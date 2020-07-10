Нью-Дели, , 08:56 — REGNUM За истекшие 24 часа в Индии было выявлено свыше 26,5 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По информации ведомства, за последние 24 часа в стране было выявлено 26 506 новых заразившихся SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало 793 802.

Помимо этого, указывается, что за этот же период в Индии 475 пациентов скончались от COVID-19 и в результате этого суммарное количество летальных исходов возросло до 21 604.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 495 513 человек вылечились от COVID-19, 19 135 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Нигерии отменило принятое на прошлой неделе решение о возобновлении работы школ по всей стране для учащихся последних классов начальной и средней школы из-за угрозы распространения коронавируса.